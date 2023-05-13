Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малком намерен продолжить выступать за «Зенит»

13 Мая 2023 • 20:46 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
20.05 16:30

Нападающий питерского «Зенита» Малком высказался о своём будущем в составе команды с берегов Невы.

Форвард отметил, что провёл лучший сезон в своей карьере, а также поблагодарил своих одноклкубников, ведь без них он не смог бы отметиться таким количеством голов.

«Связываю ли я своё будущее с «Зенитом»? Безусловно. У меня контракт до 2027 года. Я очень счастлив здесь. Мне нравится клуб, Санкт‑Петербург. Я в восторге от того, как ко мне относятся. Свое будущее вижу здесь», - заявил Малком в эфире «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали, что в услугах игрока заинтересованы европейские клубы, однако агент Малком заверил, что бразилец не покинет команду этим летом. 

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Зенит Зенит
Краснодар Краснодар
2
2
1.40 5.20 7.60
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Торпедо Москва Торпедо Москва
3
0
1.36 5.00 9.40
Видео
14.05.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.42 3.60 2.85
Видео
14.05.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Ахмат Ахмат
2.08 3.55 3.65
Видео
14.05.23 в 19:00
Факел Факел
Пари НН Пари НН
2.16 3.50 3.40
Видео
14.05.23 в 19:00
Сочи Сочи
Ростов Ростов
2.60 3.65 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Мая
22:21 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук прокомментировал вылет «Торпедо» в Первую лигу
22:16 · Россия. Премьер-лига
Федотов - о формате Кубка: «Кубок возьмём, тогда скажем»
22:13 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» объявил о продаже Кухты в «Спарту» официально
22:09 · Россия. Премьер-лига
Быстров рассказал, почему «Зенит» не смог обыграть «Краснодар»
22:07 · Россия. Премьер-лига
Федотов оценил травму Роши
22:03 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Сегодня получили достойного, очень неприятного соперника»
22:01 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА выдал лучший отрезок в РПЛ со времён Слуцкого
21:55 · Россия. Премьер-лига
Клотет объяснил отсутствие Савичева
21:51 · Россия. Премьер-лига
Клотет извинился перед болельщиками после вылета «Торпедо»
21:43 · Россия. Премьер-лига
У Облякова – восемь голов в сезоне РПЛ, ранее он никогда не забивал больше четырёх
21:38 · Россия. Премьер-лига
Радченко: Никто не мешает клубам РПЛ покупать бразильцев, как «Зенит»
21:29 · Россия. Премьер-лига
Клотет - после разгрома от ЦСКА: «Доволен тем, как играли мои футболисты»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Чалов может стать лучшим голеадором ЦСКА в сезоне РПЛ за девять лет
21:04 · Россия. Премьер-лига
Поражение от ЦСКА стало для «Торпедо» пятым кряду
20:56 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Круговой: Это чемпионство совсем по-другому ощущается, потому что нет нашего «Виража»
Все новости
Рекомендуем