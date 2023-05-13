Малком намерен продолжить выступать за «Зенит»

Нападающий питерского «Зенита» Малком высказался о своём будущем в составе команды с берегов Невы.

Форвард отметил, что провёл лучший сезон в своей карьере, а также поблагодарил своих одноклкубников, ведь без них он не смог бы отметиться таким количеством голов.

«Связываю ли я своё будущее с «Зенитом»? Безусловно. У меня контракт до 2027 года. Я очень счастлив здесь. Мне нравится клуб, Санкт‑Петербург. Я в восторге от того, как ко мне относятся. Свое будущее вижу здесь», - заявил Малком в эфире «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали, что в услугах игрока заинтересованы европейские клубы, однако агент Малком заверил, что бразилец не покинет команду этим летом.