Ерохин: «Зенит» выполнил задачу, получив вторую звезду

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением об итогах сезона для «сине-бело-голубых».

«У нас была одна задача — добиться второй звезды на эмблеме, и мы все вместе сплоченным коллективом к ней шли, и каждый вкладывал частичку себя, частичку души, поэтому это общая победа, каждый внес в нее свою часть», — приводит слова Ерохина пресс-служба санкт-петербургского клуба.

В текущем сезоне 33-летний футболист принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну голевую передачу.

«Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ, завоевав этот трофей в пятый раз подряд.