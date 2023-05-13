Малком заявил, что не доиграет сезон до конца

Нападающий питерского «Зенита» Малком рассказал, что собирается покинуть расположение команды с берегов Невы до окончания сезона.

Ранее стало известно, что в ближайшее время в семье форварда ожидается пополнение.

Бразилец отметил, что хотел бы не пропустить этот момент и отпраздновать вместе со своим будущим сыном чемпионский титул.

«Если честно, как только я узнал, что стану отцом, я стал забивать и до сих пор не могу остановиться. Эти победы, в том числе, для него. Очень хочется застать этот волшебный момент», - заявил Малком в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Малком является лучшим бомбардиром РПЛ нынешнего сезона: за 27 проведенных игр он отметился 23 забитыми мячами.