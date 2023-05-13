Президент РПЛ Алаев: «Мы хотим видеть конкурентную борьбу за чемпионство в матчах»

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев заявил, что хочет увидеть интригу в борьбе за чемпионство РПЛ.

Спортивный деятель надеется, что все остальные клубы смогут усилить свои составы и принять правильные кадровые решения, чтобы составить конкуренцию питерскому «Зениту».

«Мы болельщики футбола. Мы хотим видеть конкурентную борьбу за чемпионство в матчах, например, «Зенит» — «Спартак». Хочется, чтобы была интрига», - приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» в гарантировал себе золотые медали за четыре тура до конца чемпионата. Этот титул стал пятым подряд для команды с берегов Невы.