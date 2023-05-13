Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о чемпионстве питерского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Гегемония – это не проблема «Зенита», все чемпионства были заслуженными. Трансферы клуба были качественными, а тренерский штаб смог раскрыть потенциал футболистов», - приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Напомним, что команда с берегов Невы гарантировала себе золотые медали по итогам матча 26-го тура РПЛ против московского «Спартака» (3:2).

Таким образом, подопечные Сергея Семака пятый год подряд стали победителями национального первенства.