Лепёхин: «Зенит» будет доминировать до тех пор, пока конкуренты не усилятся хорошими легионерами

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о гегемонии «сине-бело-голубых» в Российской премьер-лиге.

«Сколько еще будет доминировать «Зенит» в РПЛ? Я думаю, что на ведущих ролях он, конечно, будет, вопрос в том, будет ли он продолжать собирать чемпионские титулы. Если у других команд ничего не изменится в плане усиления, то «Зенит» будет побеждать еще очень долго», — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что говоря про усиление, он имеет в виду покупку качественных иностранных футболистов, с которыми не так просто угадать.

Напомним, под руководством Сергея Семака «Зенит» стал чемпионом России уже в пятый раз подряд.