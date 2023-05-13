Сегодня, 13 мая, состоялся матч 27-го тура Российской премьер-лиги между питерским «Зенитом» и футбольным клубом «Краснодар», который завершился результативной ничьей со счётом 2:2.

После финального свистка футболисты команды с берегов Невы были награждены чемпионским кубком.

Напомним, что «сине-бело-голубые» уже в прошлом туре после победы над московским «Спартаком» (3:2) гарантировали себе золотые медали нынешнего сезона РПЛ.

Подопечные Сергея Семака пятый год подряд выиграли титул чемпиона страны и десятый раз в истории клуба, таким образом, со следующего года на эмблеме клуба появится вторая звезда.