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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» получил чемпионский кубок РПЛ - видео видео

13 Мая 2023 • 19:10 Комментировать

Сегодня, 13 мая, состоялся матч 27-го тура Российской премьер-лиги между питерским «Зенитом» и футбольным клубом «Краснодар», который завершился результативной ничьей со счётом 2:2.

После финального свистка футболисты команды с берегов Невы были награждены чемпионским кубком.

 

Напомним, что «сине-бело-голубые» уже в прошлом туре после победы над московским «Спартаком» (3:2) гарантировали себе золотые медали нынешнего сезона РПЛ.

Подопечные Сергея Семака пятый год подряд выиграли титул чемпиона страны и десятый раз в истории клуба, таким образом, со следующего года на эмблеме клуба появится вторая звезда. 

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Зенит
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