Денис Попов: «ЦСКА может сослужить плохую службу недооценка «Торпедо»

Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от московского дерби 27-го тура РПЛ между ЦСКА и «Торпедо».

- ЦСКА уже может записывать себе победу над «Торпедо»?

- Я не думаю, что сразу так, что победа в кармане. В любом случае «Торпедо» ещё имеет теоретические, математические какие-то шансы попасть в стыки. Для них это последний шанс зацепиться за спасение. Поэтому, я думаю, они всё-таки ещё дадут бой. Ну а ЦСКА в первую очередь может сослужить плохую службу недооценка соперника. Но если её не будет и «армейцы» сыграют в полную силу, тогда, конечно, очень большая вероятность, что они наберут три очка.

- Выход на второе место придаст ЦСКА импульс?

- Безусловно. Сейчас всё зависит от них самих. Я думаю, если они ЦСКА займёт второе место по итогу сезона, это станет положительным результатом для команды.