Малком набрал 30 очков по системе гол+пас, в последний раз в сезоне РПЛ это удавалось Халку

Сегодня главная бразильская звезда «Зенита» Малком Филипе поразил ворота «Краснодара», оформив свой 23-й гол в текущем сезоне РПЛ. Помимо этого, у форварда есть семь ассистов в рамках чемпионата России текущего сезона.

Как отмечает Opta, последним игроком, которому удавалось набрать минимум 30 очков по системе гол+пас, был соотечественник Малкома Халк. В сезоне-2015/16 он забил 17 голов и отдал 16 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что Малком стал третьим игроком в истории чемпионатов России, которому удавалось забить 23 гола в сезоне в рамках национального первенства.