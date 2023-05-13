Малком – третий футболист в истории чемпионатов России, забивший 23 гола за сезон

Звезда питерского «Зенита» Малком Филипе сегодня открыл счёт в чемпионском матче питерцев с «Краснодаром» (2:2). Этот гол стал для бразильца 23-м в текущем сезоне.

Как сообщает Opta, как минимум 23 гола за сезон до Малкома забивали только Олег Веретенников (25 голов в 1995 году) и Александр Маслов (23 гола, 1996 год). Таким образом, 27 лет никто в истории чемпионатов России до Малкома не достигал такой голевой отметки за отдельно взятый розыгрыш чемпионата России. В статистике, отметим, не учитывался переходной сезон-2011/12 – в нём все команды сыграли по 44 тура.

«Зенит» на 6-й добавленной минуте избежал домашнего поражения от «Краснодара»