Бояринцев: «Оренбург» был командой Писарского, удивился его переходу в «Крылья Советов»

Главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев поделился мнением об игре нападающего Владимира Писарского после перехода из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

«Мне казалось, что именно «Оренбург» был его командой. Я был удивлен его выбору перейти в «Крылья Советов». Нападающему надо было доиграть сезон в «Оренбурге», а уже затем менять обстановку. Но, вероятно, предложение от «Крыльев» было очень хорошим», — приводит слова Бояринцева Betonmobile.

Сейчас Писарскому нужно просто забить один мяч, тогда к нему вернется уверенность, такие серии случаются, но со временем все встает на свои места, подытожил тренер.

За «Крылья Советов» Писарский провел 14 матчей, в которых забил три гола и сделал один ассист.