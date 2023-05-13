Тарханов: «Уралу» нужна была эта победа над «Оренбургом»

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал победу «Урала» над «Оренбургом» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ.

«Хорошо что «Урал» выиграл этот матч. Команде нужны были очки для того, чтобы оторваться от тех, кто сзади. Да и не выигрывала команда давно, победа была нужна «Уралу», — приводит слова Тарханова Metaratings.

По мнению специалиста, «шмелям» не хватало сил в прошлых матчах, ведь они играли и в чемпионате, и в Кубке, но сейчас была недельная подготовка и команда пришла в себя.

На данный момент «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Оренбург» (39 очков) — восьмой.