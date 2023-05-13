Дзюба не полетел с «Локомотивом» на игру с «Крыльями»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не полетел вместе с командой в Самару на матч 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

По информации «Матч ТВ», сегодня, 13 мая, «железнодорожники» вылетели на предстоящую игру, однако Дзюбы среди игроков команды не было.

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий провёл за «красно-зелёных» 11 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Матч «Крылья Советов» — «Локомотив» состоится завтра, 14 мая. Начало — в 14:00 по московскому времени.

На данный момент «железнодорожники» занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России и опережают 12-е «Крылья Советов» на 10 очков.