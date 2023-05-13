«Спартак» стал «любимым» соперником Мирзова в РПЛ

Сегодня днём Резиуан Мирзов изящным выстрелом со штрафного удара поразил ворота московского «Спартака». Как оказалось, этот гол стал для полузащитника четвёртым в ворота «красно-белых» за всё время игры футболиста в РПЛ.

Портал Opta Sports отмечает, что «Спартак» теперь является «любимым» соперником Мирзова – больше, чем этому московскому клубу, игрок никому не забивал за всю карьеру в РПЛ. Забавы этому факту добавляет то, что с 2019 по 2022 год вингер принадлежал «красно-белым».

Напомним, что всего в текущем сезоне у Мирзова 25 матчей за «Химки» , в которых он три раза отличался голом и четыре – ассистом. В статистике учитываются и Премьер-лига, и Кубок России.

Привет от Мирзова: «Спартак» ушёл от поражения в меньшинстве, но остался за пределами топ-3