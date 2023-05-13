Тарасов: «Локомотиву» точно надо оставлять Дзюбу»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов считает, что московскому клубу необходимо продлить контракт с 34-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Напомним, что действующее соглашение опытного футболиста с «железнодорожниками» рассчитано до конца текущего сезона.

«Артём добавляет уверенности команде и играет неплохо. Также уверен, что он приносит пользу команде как на поле, так и вне его. Его точно надо оставлять в команде», — цитирует Тарасова Metaratings.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 11 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

После 26 туров РПЛ «красно-зелёные» занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Свой ближайший матч «Локомотив» проведёт завтра, 14 мая, против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.