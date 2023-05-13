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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарасов: «Локомотиву» точно надо оставлять Дзюбу»

13 Мая 2023 • 15:50 Комментировать
Крылья Советов
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Локомотив Москва
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Через 19 ч. 6 мин.

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов считает, что московскому клубу необходимо продлить контракт с 34-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Напомним, что действующее соглашение опытного футболиста с «железнодорожниками» рассчитано до конца текущего сезона.

«Артём добавляет уверенности команде и играет неплохо. Также уверен, что он приносит пользу команде как на поле, так и вне его. Его точно надо оставлять в команде», — цитирует Тарасова Metaratings.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 11 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

После 26 туров РПЛ «красно-зелёные» занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Свой ближайший матч «Локомотив» проведёт завтра, 14 мая, против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Тарасов Артём Дзюба
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