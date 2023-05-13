Президент «Урала» Иванов — о победе над «Оренбургом»: «Наконец-то прервали семиматчевую серию без побед»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу екатеринбургской команды над «Оренбургом» (2:1) в матче 27-го тура чемпионата России.

Отметим, что этот успех позволил «Уралу» прервать семиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ.

«Эмоции только положительные после победы. Наконец-то прервали семиматчевую серию без побед. Сейчас даже не думаем о матче с «Краснодаром», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

На данный момент «Урал» занимает в турнирной таблице чемпионата России 11-е место, набрав 30 очков в 27 проведённых встречах. До конца сезона екатеринбургской команде осталось провести три игры.