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Ганчаренко рассказал, за счёт чего «Уралу» удалось обыграть «Оренбург»

13 Мая 2023 • 15:06 Комментировать
Урал
2:1
Оренбург
окончен

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко высказался о победе над «Оренбургом» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ.

Специалист отметил, что в плане качества игры его подопечные выдали далеко не самый лучший свой матч, но за счёт большого желания им удалось победить.

«Все ждали победу сегодня, рассчитывали на неё. Понимали, что против «Оренбурга» не будет легко, тем более мы находились в не самой приятной серии без побед. Сегодня смогли выиграть на характере, на жилах», — приводит слова Ганчаренко «Матч ТВ».

После 27 проведённых матчей «Урал» набрал 30 очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. До конца сезона команде из Екатеринбурга осталось провести три встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Оренбург Виктор Ганчаренко
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