Форвард «Урала» Юшин за четыре матча РПЛ забил больше, чем за предыдущие 25

Нападающий екатеринбургского «Урала» Александр Юшин набрал неплохую форму в последних матчах за свой клуб. Вот и сегодня 28-летний нападающий снова принёс пользу команде – он забил в домашнем матче против «Оренбурга» (2:1) первый гол своей команды, открыв счёт встречи.

Как сообщает Opta, у Юшина набралось три результативных действия в последних четырёх матчах РПЛ – это два забитых гола и один ассист. Это больше, чем у него было в первых 25 матчах в чемпионате России – всего один гол и один ассист.

«Урал» стал первым клубом Юшина на уровне Российской премьер-лиги – в стан «шмелей» форвард перебрался в 2022 году из нижнекамского «Нефтехимика» - клуба Первой лиги. До этого воспитанник академий «Спартака» и «Крыльев Советов» выступал на уровне Второй лиги – за «Калугу», новомосковский «Химик», на любительском уровне – за московские «Металлург» и ФШМ. И даже поиграл за границей в трёх разных клубах – в Беларуси за «Белшину», в Северной Македонии за «Тетекс» и в Армении за «Улисс».

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