Наставник «Оренбурга» Личка — о поражении от «Урала»: «Я недоволен игроками атакующей линии»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал поражение своей команды от «Урала» (1:2) в матче 27-го тура РПЛ.

По мнению чешского специалиста, в прошедшей встрече нападающие «Оренбурга» не проявили должной агрессии у ворот соперника.

«Не хватило в первом тайме инстинкта убийцы. Выходили неплохо вперёд с мячом, но, как и в матче с ЦСКА, на последних 20–30 метрах поля не было качества. Я недоволен игроками атакующей линии, потому что им надо играть агрессивнее», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

После 27 проведённых матчей «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 39 набранных очков. До конца сезона команде Лички осталось провести три встречи.