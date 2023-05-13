27-й тур Премьер-лиги открылся матчем в Екатеринбурге между «Уралом» и «Оренбургом». После часа безрезультативных попыток открыть счет команды начали забивать. Сначала прошла подача Сильвие Бегича, и Александр Юшин головой переправил мяч в цель. Соперник ответил в похожей манере, и на 83-й минуте прострел Кирилла Печенина замкнул Владимир Обухов. В итоге перед финальным свистком «Урал» все же дожал противника благодаря автоголу Кирилла Капленко - 2:1.

Подопечные Виктора Ганчаренко добыли первую победу за два месяца и значительно улучшили вероятность остаться в РПЛ. Видео лучших моментов игры представлено ниже.