«Урал» победил в РПЛ впервые за два месяца

Впервые за два календарных месяца екатеринбургскому «Уралу» улыбнулась удача в рамках Российской премьер-лиги – подопечные Виктора Ганчаренко сегодня днём обыграли «Оренбург», 2:1.

Напомним, что «Урал» не мог победить в Премьер-лиге с 11 марта – именно в тот день в рамках 19 тура чемпионата России уральцы одержали последнюю до сегодняшнего дня победу. Её удалось добыть в гостевом матче против аутсайдера РПЛ – московского «Торпедо», 1:0. Затем последовала серия из пяти поражений подряд – от «Динамо» (0:1), «Зенита» (0:2), «Ахмата» (0:2), ЦСКА (1:2) и «Ростова» (1:3).

Удалось подопечным Ганчаренко прервать неприятную серию из поражений лишь в матче 25 тура против «Краснодара» - ничья 1:1 на выезде. А в 26 туре дома «Урал» сыграл в нулевую ничью с «Пари НН».