«Оренбург» проиграл 10 из 14 выездных матчей в текущем сезоне РПЛ

«Оренбург» сегодня днём в первой игре 27 тура РПЛ уступил на выезде «Уралу» - 1:2. Таким образом, эта южноуральская команда вырвалась в антилидеры по числу проигранных в текущем сезоне Премьер-лиги матчей на выезде. Столько же – у одного из аутсайдеров чемпионата России, подмосковных «Химок», осевших уже давно на 15-м месте.

Тем не менее, благодаря удачным выступлениям дома «Оренбург» обеспечил себе комфортную концовку сезона – у команды восьмое место и 39 очков в активе.

В следующем туре РПЛ подопечные Марцела Лички дома принимают досрочного чемпиона России – питерский «Зенит». А о том, как проходил сегодняшний матч команды, читайте в нашем репортаже.