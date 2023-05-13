Бубнов дал точный прогноз на дерби ЦСКА - «Торпедо»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов высказался о поединке между ЦСКА и «Торпедо» в рамках 27-го тура Премьер-лиги.

«3:0. «Торпедо» выглядит явным аутсайдером. «Армейцы» борются за серебряные медали и обязаны побеждать. «Торпедо» в матче с ЦСКА станет чем-то вроде боксерской груши», - передает слова Александра Sportbox.

Дерби ЦСКА – «Торпедо» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 13 мая. Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.