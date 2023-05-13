Жаркая концовка в Екатеринбурге: «Урал» переборол «Оренбург» в первом матче 27-го тура

«Урал» и «Оренбург» сыграли в рамках чемпионата России. Матч 27-го тура РПЛ состоялся 13 мая на стадионе «Екатеринбург Арена».

Уральцам скоро играть в финале Пути регионов Кубка России. Видимо, с мыслью об этом важном матче вышли они на игру против «Оренбурга». Гостей вроде не сдерживают дополнительные факторы, но и они решили не слишком усердствовать в первом тайме. Очень вялый футбол продемонстрировали команды, с большим количеством угловых, штрафных, пауз и минимумом опасных моментов.

Вроде и составы были основными, но игра не клеилась. За первые 45 минут лишь один опасный момент: Юшин справа продрался к углу вратарской площади, прострелив в завершении на Влута. Рай пробил, но попал в распластавшегося Полуяхтова. Единственный удар в створ ворот в активе «Оренбурга», однако он хоть сколько-нибудь опасным не получился. Со справедливыми нулями на табло отправились команды отдыхать.

К счастью, вторая половина встречи получилась повеселее. Едва не стал голевым шальной дальний удар Титкова. Ошибся Помазун – выронил мяч из рук, правда, сам же голкипер и успел исправить ситуацию. Затем уральцы дали пробить Капленко с дальней дистанции. Тут уже получился отменный выстрел, и Помазуну пришлось проявить всё мастерство, чтобы рикошетом от перекладины перевести мяч за пределы поля.

«Оренбург» свои «дальние» моменты не реализовал, на исходе часа получив ответку. Бегич ускорился по правому флангу и вырезал обостряющий кросс. Каштанов пролетел мимо мяча, зато между двух защитников выскочил Юшин, точно пробивший головой – 1:0. Забили хозяева и отошли к своим воротам, больше на оборону стала играть команда Ганчаренко, а «Оренбург» продолжил атакующие потуги.

В концовке у гостей получилось уйти от поражения. Некое подобие навала привело к суматохе и скидке Мансильи в центр штрафной площади. Метров семь было до ворот, оттуда пробил Печенин, попав в защитника. От Сиссе мяч полетел в противоход Помазуну, но Илья сумел переложиться и сделать шикарный сейв. А ответный мяч провёл Обухов, одним касанием замкнувший кросс Печенина – 1:1.

Ничья была бы справедливым результатом, но «Урал» успел вырвать победу. Возникла суматоха после корнера, Бегич скинул мяч на Мамина, а тот пробил/прострелил. Капленко же неудачно упал перед голкипером, срезав мяч в собственные ворота – 2:1! Драматичная развязка в Екатеринбурге с победой хозяйского клуба.