«Урал» не удержал победный счёт в матче с «Оренбургом»

В стартовом матче 27-го тура Премьер-лиги забит ещё один гол. В Екатеринбурге играют «Урал» и «Оренбург». На 63-й минуте хозяева повести после навеса от Сильвие Бегича и удара головой Александра Юшина. Но удержать победный счет коллектив Виктора Ганчаренко не смог, так как соперник забил похожий гол. Кирилл Печенин с левого фланга доставил мяч в чужую штрафную, и Владимир Обухов в касание переправил его в сетку ворот «Урала».

Счет сравнялся, «Оренбург» остается на восьмом месте в таблице, а вот очковый задел соперника от зоны стыковых матчей уменьшился до четырех баллов.

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