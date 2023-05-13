Соболев и Промес - в атаке «Спартака» на матч с «Химками»

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги подмосковные «Химки» встретятся на своем поле со столичным «Спартаком». Тренерские штабы команд огласили основные составы на предстоящую встречу.

«Химки»: Митрюшкин, Лысцов, Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Мелентиевич, Мирзов, Гулиев, Бикел, Долгов.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Чернов, Тавареш, Мартинс, Пруцев, Зиньковский, Промес, Соболев, Бальде.

Матч состоится на «Арене Химки» и начнется в 14:00 по московскому времени. Liveresult.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Перед этим поединком «Химки» занимают предпоследнее место, а гости идут на четвертой строчке.