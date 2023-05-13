Бобёр оценил шансы «Крыльев Советов» победить «Локомотив»

Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Антон Бобёр поделился мнением о предстоящем поединке своей экс-команды против московского «Локомотива» в 27-м туре чемпионата России.

«За счет чего «Крылья» могут обыграть «Локомотив»? Главное, чтобы команда вышла с хорошим настроем. Если Осинькин правильно настроит «Крылья», то самарцы должны побеждать «Локомотив», - передает слова эксперта издание Metaratings.ru.

Поединок между «Крыльями Советов» и «железнодорожниками» состоится в Самаре завтра, 14 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.