Дьяков высказался о матче «Сочи» - «Ростов»

Экс-футболист «Ростова» Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче между командой Валерия Карпина и «Сочи» в 27-м туре Российской премьер-лиги.

«У «Ростова» мотивация - попасть в тройку, поэтому «Ростову» больше надо победить и больше хочется. Игра с «Сочи» покажет - идет спад у ростовчан или в прошлом туре была разовая осечка», - приводит слова Виталия Metaratings.ru.

Матч «Сочи» - «Ростов» состоится на стадионе «Фишт» в воскресенье, 14 мая. Начало поединка запланировано в 19:00 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева занимают десятое место, а гости – третье.