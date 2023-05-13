«Урал» повёл в матче с «Оренбургом»

В субботу стартовал 27-й тур Премьер-лиги. В первом матче встречаются «Урал» и «Оренбург», которые провели 62 минуты без забитых мячей. В очередной атаке команды Виктора Ганчаренко Сильвие Бегич выполнил подачу к воротам противника, Алексей Каштанов не смог добраться до мяча, но Александр Юшин воспользовался шансом и головой переправил мяч в сетку.

Если уральцы добудут победу, в таком случае закрепятся на 11-м месте с шестиочковым отрывом от зоны стыковых матчей.

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