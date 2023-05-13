Агент: «Для Чистякова «Зенит» - родной клуб, он будет делать всё, чтобы играть там»

Футбольный агент Андрей Талаев, который представляет интересы защитника петербургского «Зенита» Дмитрия Чисткова, высказался касательно будущего своего клиента.

«Дмитрий говорил, что «Зенит» для него родной клуб, он будет делать все, чтобы играть там. Если этого не будет, то будем рассматривать варианты. На сегодняшний день никаких вариантов не рассматриваем», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Срок действующего контракта Чистякова с петербургским клубом рассчитан до середины 2025 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги защитник провел 11 поединков, в которых получил желтую карточку.