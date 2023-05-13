Петржела: «Некоторые матчи «Зенит» может и проиграть»

Экс-рулевой петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался касательно предстоящих матчей «сине-бело-голубых» в концовке сезона Российской премьер-лиги.

«Зенит» уже чемпион, поэтому он больше не будет играть с такими усилиями. Вполне вероятно, что он даст шанс игрокам со скамейки запасных. Поэтому очень вероятно, что некоторые матчи «Зенит» может и проиграть», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

За четыре тура до завершения Премьер-лиги «Зенит» лидирует с 13-очковым отрывом. Подопечным Сергея Семака осталось провести матчи против «Краснодара», «Оренбурга», «Сочи» и «Факела».