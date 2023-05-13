Гранат: «Химки» дадут бой «Спартаку»

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги состоится поединок между «Химками» и «Спартаком». Своим мнением по этому матчу поделился экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат.

«Мне кажется, что игра будет непростая. Хоть «Химки» и считаются одним из аутсайдеров, но уверен, что дадут бой. Для «Спартака» это тот самый соперник, с которым можно реабилитироваться перед болельщиками», - приводит слова Граната издание «Чемпионат».

Матч состоится в Химках сегодня, 13 мая. Начало поединка запланировано в 14:00 по московскому времени. Подробная текстовая трансляция будет доступна на Liveresult.ru.