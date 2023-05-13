Билялетдинов дал прогноз на матч «Химки» - «Спартак»

Экс-футболист английского «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о поединке между подмосковными «Химками» и столичным «Спартаком» в рамках 27-го тура Премьер-лиги.

«Думаю, в начале «Химки» буду неплохо обороняться, но в конечном итоге «Спартак» добьётся своего. «Спартак» оставит мяч себе и рано или поздно забьёт», - приводятся слова Билялетдинова на страницах издания «Чемпионат».

Матч «Химки» - «Спартак» пройдет сегодня, 13 мая, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.