Четыре футболиста «Краснодара» не сыграют против «Зенита»

Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Иван Карпов, четыре футболиста «Краснодара» не примут участия в предстоящем поединке 26-го тура Российской премьер-лиги против петербургского «Зенита».

По данным журналиста, матч точно пропустят форвард Джон Кордоба, хавбек Дуард Сперцян и защитник Кристиан Рамирес. Также на поле может не появиться нападающий Мозес Корбан.

Игроки получили дополнительный отдых перед поединком против «Урала» в финале Пути регионов Кубка России.

Матч «Зенит» - «Краснодар» пройдет в субботу, 13 мая. Начало запланировано в 16:30 по московскому времени.