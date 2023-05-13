Мейра: «Зенит» является лучшим клубом России»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Фернанду Мейра прокомментировал очередное чемпионство «сине-бело-голубых» в Премьер-лиге.

«Очень рад, что «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом. За последние годы «Зенит» четко дал понять, что является лучшим клубом в России, я очень горд быть частью его истории», - приводит слова Фернанду ТАСС.

В матче 26-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» отпраздновал домашнюю победу над «Спартаком» (3:2). Этот успех позволил команде Сергея Семака досрочно завоевать чемпионский титул.

В следующем матче петербургский клуб на своем поле встретится с «Краснодаром».