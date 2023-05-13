«Спартак» или ЦСКА: Быстров рассказал, кто сильнее

Бывший футболист сборной России и ряда клубов Премьер-лиги Владимир Быстров поделился мнением о борьбе за второе место в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.

«Думаю, расстановка будет такой: «Зенит», «Спартак», потом ЦСКА. Будем надеяться, что «Спартак» обыграет ЦСКА и займет второе место. Но по игре ЦСКА намного сильнее «Спартака», - приводит слова Владимира издание «Спорт-Экспресс».

После 26 туров петербургский «Зенит» гарантировал себе чемпионский титул. ЦСКА с 51 очком занимает второе место, а «Спартак» идет четвертым, отставая от «армейского» коллектива на два балла.