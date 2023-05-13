Тихонов высказался о матче «Зенита» против «Краснодара»

Ветеран столичного «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о поединке между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги.

«Зенит» можно поздравить с заслуженным чемпионством. Теперь можно предположить, что кого-то из основных игроков Семак чуть раньше отпустит на каникулы и даст резервистам насладиться чемпионским сезоном», - приводит слова Тихонова издание Metaratings.ru.

В предыдущем матче «Зенит» на своем поле одержал победу над «Спартаком» со счетом 3:2. Благодаря этому успеху подопечные Сергея Семака стали недосягаемы в турнирной таблице РПЛ. За четыре тура до конца сезона питерцы опережают ближайшего преследователя на 13 очков.