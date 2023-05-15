Скандалы мирового футбола: команды каких стран лишались титулов

Три года назад, в разгар пандемии, представители белорусской лиги радовали всех поклонников футбола, продолжая свой чемпионат. Весна 2023-го вновь заставила говорить о представителях Беларуси. Два месяца разбирательств – и вынесены самые строгие наказания: солигорский «Шахтёр» лишен чемпионского титула, а «Энергетик-БГУ» – серебряных медалей. И это лишь вершина айсберга. Последовали дисквалификации ведущих персон, отстранение клубов от еврокубков, снятие очков в текущем сезоне, финансовые наказания… Эта история заставила вспомнить о самых громких скандалах в мировом футболе и их последствиях.

Италия – раз!

Настоящая афера века произошла в середине «нулевых» в Италии и получила название «Кальчополи». Итальянская полиция раскрыла целый сговор между клубами Серии А. Среди участников «Ювентус», «Милан», «Фиорентина», «Лацио»… В результате «Старая синьора» была лишена чемпионских титулов и отправлена в дивизион ниже, откуда, к своей чести и чести игроков, не «убежавших» из клуба, вернулась через год и выдала впоследствии продолжительную серию из завоёванных чемпионских титулов. Отметим, что исходно тревогу поднял президент «Интера» МассимоМоратти, который своим решением, по сути, открыл дорогу к чемпионским титулам своему клубу. Телефонные переговоры, опубликованные в самой популярной спортивной газете Италии La Gazzetta dello Sport, раскрыли самую крупную аферу в истории не только итальянского, но и мирового футбола.

Италия – два!

За год до событий в Серии А похожий скандал случился в Серии В. Упорная встреча, победа 3:2 и повышение в классе для «Дженоа». Через три дня с поличным возле офиса «Венеции», которую и обыграл в решающем матче «Дженоа», был пойман один из доверенных лиц, который и обеспечил необходимый результат. Штраф, лишение титула и выход не в Серию А, а на два дивизиона ниже.

Проблемы в Италии были и 40 лет назад. В сезоне 1987 года сборная Италии U16 обыграла в финале ровесников из СССР, в составе которых выделялся ЮрийНикифоров. Однако проблемы были выявлены у итальянца Роберто Сеччи. Победа юных итальянцев со счётом 1:0 была аннулирована, но титул чемпионов советским юношам присвоен не был.

Франция

В начале девяностых «Марсель» был грозной силой во французском футболе. Начиная с сезона-1988/89, «бело-голубые» брали внутренний чемпионат, Кубок Франции и даже Кубок европейских чемпионов! Но всё было не так чисто. Пришедший на пост президента клуба в 1986 году БернарТапи приложил все свои связи и влияние, чтобы вывести клуб на ведущие роли. Шантаж, подкуп, нечестные игры (подложили психотропные вещества футболистам ЦСКА в матче Кубка европейских чемпионов), запугивание… Чего только не было в арсенале Тапи и его команды! Ссылка в низший дивизион и лишение всего одного титула выглядит даже слишком мелким наказанием.

Скромная Албания

История в Италии имела эффект разорвавшийся бомбы. Как-то будет в Беларуси? К примеру, скромный албанский клуб «Скендербеу», выигрывавший Суперлигу своей страны семь раз и даже игравший с московским «Локомотивом» в Лиге Европы, в сезоне-2015/16 был лишен чемпионского титула. На год команда осталась и без еврокубков. Формулировка максимально доступная: «влияние на результаты, которое противоречат спортивной этике». Любопытно, что через два сезона клуб вернулся в еврокубки, где продолжил «влиять на результаты». Десять лет без матчей в Европе – весьма солидный удар по бюджету клуба.

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Громких и не очень скандалов в мировом футболе можно вспомнить ещё много. Когда в дело вступают большие деньги, власть и слава, то на какие только ухищрения не пойдёшь, чтобы добиться нужного результата. Только важно помнить, что расплата всегда неизбежна.

Константин Лицин