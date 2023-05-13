Пономарёв: «ЦСКА надо настроиться на победу над «Торпедо» со счётом 2:0 или 3:0»

Экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался насчет предстоящего матча между «армейцами» и «Торпедо» в рамках 27-го тура чемпионата России.

«У «Торпедо» нет мотивации. Но легко эту команду не возьмешь. Расслабляться игрокам ЦСКА нельзя. Если расслабишься, то в игре уже не сможешь собраться. «Армейцам» надо настроиться на победу со счетом 2:0 или 3:0», - приводит слова ветерана московского клуба Betonmobile.ru.

Матч ЦСКА – «Торпедо» состоится сегодня на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.