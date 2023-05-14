Чего ждать от «Локомотива» в новом сезоне

Уверенная игра столичного «Локомотива» в весенней части чемпионата РПЛ сезона-2022/23 навеяла на многие аналогии. Возглавивший минувшей зимой клуб 38-летний тренер юношеских сборных России Михаил Галактионов словно снял порчу с главного клуба «Российских железных дорог».

С 14-го на 9-е место

За девять сыгранных в период с 4 марта по 9 мая туров, одержав семь побед при одном ничейном результате и одном фиаско (от «Зенита» на своём поле 1:2), железнодорожники совершают знаковый турнирный подъём. Пока в их активе пять отвоёванных турнирных ступеней: «Локомотив» поднялся за два месяца с четырнадцатого на девятое место и впереди ещё четыре тура до окончания чемпионата. Весной команде Дзюбы и Пиняева порой неслыханно везло, но складывается так, будто судьба возвращает железнодорожникам то, что не просто не додала, а предательски скрыла минувшей осенью. Турнирный спурт нового клуба Галактионова даёт все основания вспомнить и провести аналогии, когда и с кем в российском футболе случались подобные преобразования и возрождения по ходу сезона.

Армейцы пока превосходят железнодорожников

На память в первую очередь приходит ЦСКА образца 1998 года. Уступив в последнем, 15-м туре первого круга и заменив после этого на тренерском мостике ПавлаСадыринаОлегомДолматовым, вторую часть сезона 1998 года армейцы прошли почти со 100-процентным результатом, потерпев всего одно поражение. И именно от «Локомотива» 0:1 в 18-м туре. Было одержано 14 побед в 15 матчах второго круга. Но так же триумфально продолжить успешную серию в сезоне 1999 года команде Долматова не удалось: всего лишь две победы в пяти стартовых турах и только третье место в турнирной таблице по итогам 1999 года. И вот сейчас железнодорожники как раз могут превзойти заклятого соперника, полученного в двухтысячные годы .

Без побед и медалей – только прошлый год

В последние годы именно «Локомотив» становился главным конкурентом «Зенита». Железнодорожники стали последними победителями до эры пяти чемпионств питерского клуба на российском футбольном олимпе. В 2018-м команда ЮрияСёмина повторила успех 2002 и 2004 годов. Серебро было завоёвано в сезонах-2018/19 и 2019/20. Почётным третьим местом клуб довольствовался по итогам чемпионата России – 2020/21. И в эти же годы были завоёваны Суперкубок России (2019 г.) и Кубок России (2021 г.). Только прошлый год, 2022-й – год столетия клуба (основан 22 июля 1922 года) – остался без каких-либо достижений. Но именно на это время пришёлся расцвет «немецкого влияния», с которым было покончено в декабре. Так сам бог велел составить конкуренцию и не дать возможность Питеру по количеству чемпионств (десять) и серий (шесть чемпионатов кряду) сравняться с Москвой (в лице «Спартака») в следующем чемпионате.

Расклад в пользу «Локо»

В канун своего 39-летия у Галактионова отличная возможность ворваться в первую восьмёрку. Уже в ближайшее воскресенье его клубу предстоит визит к расклеившимся «Крыльям Советов». Команда ИгоряОсинькина заметно притормозила в последних турах, и «зажечь» в родной Самаре «волжскую защепку» может разве что конкуренция за спасательное 12-е место наступающего на пятки «Факела». От новой команды ВадимаЕвсеева Самару отделяет всего очко. Но вот только «Локомотив» набрал такой ход, что и дополнительный «уголёк в топке» не требуется, чтобы снять скальп с очередной жертвы. Тем более что 20 мая, как раз накануне именин Галактионова, чтобы уравнять шансы ближайших соперников, под «горячую руку» на «РЖД Арену» пожалует клуб Евсеева.

Чего ждать в сезоне-2023/24

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В феврале руководители клуба не прогадали (в отличие от «Химок» и «Пари НН») и подписали на исходе заявочного периода Артёма Дзюбу. Некогда знаковый форвард после голевой засухи «на турецких берегах» нашёл силы и перезагрузился. Забитые мячи и голевые передачи говорят за то, что и в следующем сезоне воспитанник спартаковской школы продолжит надевать красно-зеленую футболку клуба. Занявший пост №1 ИльяЛантратов стал достойной сменой МаринатоГильерме. Пиняев и Глушенков, несмотря на возраст, отвоёвывают место в основном составе. Возвращённые в тренерский штаб ДмитрийЛоськов и ОлегПашинин, а также ЗаурХапов не позволят пропасть дарованиям.

Установленный на входе перед одной из трибун «РЖД Арены» паровоз марки Л-3516 домчит в канун 40-летия Галактионова, 21 мая 2024 года, и на радость миллионной армии поклонников «Локо» до четвёртого чемпионства и поднимет среднюю посещаемость (7980 зрителей) с четвёртого показателя ныне на первое место в Москве – свыше 14 тысяч на домашнем матче.

Константин Лицин