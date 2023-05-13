Агент: «В данный момент интерес из России к Обрадовичу исчез»

Младен Ратковица, агент защитника «Явора» Милана Обрадовича, сообщил, что российские клубы больше не заинтересованы в услугах 23-летнего серба.

При этом Ратковица отметил, что у Обрадовича имеются варианты продолжения карьеры в чемпионатах Венгрии, Саудовской Аравии и второй Бундеслиги.

«Многие хотят взять его как свободного агента, думают, что его соглашение заканчивается, но это не так. Так что пока ждём предложений из России», — цитирует Ратковицу «РБ Спорт».

Действующий контракт Обрадовича с его нынешним клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 350 тысяч евро.

В текущем сезоне защитник провёл за «Явор» 31 матч, не отметившись в них результативными действиями.