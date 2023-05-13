Бикфалви и Влут - в стартовом составе «Урала» на матч с «Оренбургом»

В рамках 27-го тура Российской премьер-лиги состоится поединок между екатеринбургским «Уралом» и «Оренбургом». Тренерские штабы определились со стартовыми составами команд на предстоящую игру.

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Бегич, Мишкич, Сиссе, Юшин, Бикфалви, Влут, Ранджелович.

«Оренбург»: Сысуев, Полуяхтов, Гойкович, Печенин, Перес, Капленко, Титков, Оганесян, Вера, Воробьев, Мансилья.

Поединок пройдет на стадионе в Екатеринбурге и начнется в 12:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.