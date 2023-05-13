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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сочи» предложил новый контракт Джорджевичу

13 Мая 2023 • 10:59 Комментировать (1)

Руководство «Сочи» предложило новый трудовой договор нападающему команды Луке Джорджевичу. Об этом рассказал футбольный агент Игорь Глушевич.

«Контракт нападающего рассчитан до 2023 года, есть опция продления на один год. Сейчас из «Сочи» пришло предложение о подписании нового контракта с игроком», - передает слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне черногорец принял участие в 17 поединках за сочинскую команду, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

После 26 туров Премьер-лиги «Сочи» набрал 34 очка и занимает десятое место в таблице. Следующий матч команда проведет против «Ростова».

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Евро-Футбол.Ру,
Лука Джорджевич Сочи
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Комментарии (1)
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Cruyff
13 Мая 2023 в 12:57
17 игр в которых наверняка сыграл половину и кто же его так пиарит в России просто странно всё это игрок хрустальный а сколько сезонов находится в РПЛ почти не играя
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