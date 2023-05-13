«Сочи» предложил новый контракт Джорджевичу

Руководство «Сочи» предложило новый трудовой договор нападающему команды Луке Джорджевичу. Об этом рассказал футбольный агент Игорь Глушевич.

«Контракт нападающего рассчитан до 2023 года, есть опция продления на один год. Сейчас из «Сочи» пришло предложение о подписании нового контракта с игроком», - передает слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне черногорец принял участие в 17 поединках за сочинскую команду, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

После 26 туров Премьер-лиги «Сочи» набрал 34 очка и занимает десятое место в таблице. Следующий матч команда проведет против «Ростова».