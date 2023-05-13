Алаев рассказал, в каком формате пройдёт новый сезон РПЛ

Глава Российской премьер-лиги Александр Алаев высказался о возможной реформе чемпионата страны по футболу.

«Изменений не будет. В ближайшем сезоне, даже если очень этого все захотят, трудно что-либо изменить. Нет сомнений, что ближайший сезон мы проведем в привычном формате 2 круга, 30 матчей», - приводятся слова руководителя на страницах «РБ Спорта».

В нынешнем сезоне чемпионата России осталось провести четыре тура. Досрочным обладателем золотых наград стал петербургский «Зенит», который опережает идущий вторым московский ЦСКА на 13 баллов.