Бывший нападающий московского ЦСКА и краснодарской «Кубани», нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром».

- Как сыграет «Зенит»?

- Здесь однозначно нельзя сказать. Они уже чемпионы, в Кубке не участвуют. Они доигрывают чемпионат, готовятся к следующему. В любом случае они профессионалы и будут играть до конца. Другое дело, какое решение тренерский штаб примет. Или они будут дальше продолжать доигрывать таем же составом, либо дадут возможность отдохнуть тем футболистам, которые отыграли большое количество времени.

- Как сыграет «Краснодар»?

- Скорее всего, с оглядкой на предстоящий кубковый матч с «Уралом». Потому что там клуб реально может впервые в истории выиграть трофей. Поэтому, наверно, «Краснодар» сделает уклон на Кубок.