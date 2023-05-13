Петржела: «Буду счастлив, если Личку пригласят в «Зенит»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о карьерных перспективах главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички.

«Марцел очень талантливый и умный тренер. Можно ли Личку пригласить в «Зенит»? Это было бы хорошо для его карьеры, я буду счастлив, если Марцела позовут в «Зенит», - приводит слова чешского специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Личка занял пост главного тренера «Оренбурга» в августе 2020 года. Срок действующего трудового договора между 45-летним тренером и клубом рассчитан до середины 2024 года.

По итогам 26 туров Премьер-лиги «Оренбург» занимает восьмое место в таблице.