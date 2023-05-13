Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата России «Зенит» – «Краснодар».

- Не исключаю, что «Зенит» проведёт ротацию состава. При этом настрой у питерцев, я думаю, всё равно будет оптимальный, потому что там собраны профессиональные игроки и тренерский штаб. До этого уже были случаи, когда «Зенит» становился чемпионом заранее, но в оставшихся матчах продолжал играть на сто процентов. Такая же ситуация наверняка будет и в предстоящем матче. Если у питерцев действительно состоится ротация, то вышедшим на поле футболистам, которые раньше получали мало игровой практики, будет что доказывать. Поэтому матч наверняка получится, как говорится, с высоким накалом.

Какие шансы в этой встрече у «Краснодара»? Тяжело сказать. В прошлом туре у него выдался непростой матч против «Крыльев Советов», которые идут в нижней части турнирной таблицы. Так и у «Зенита» может получиться непростой матч с «Краснодаром». Если в составе питерцев не выйдет группа бразильцев, то гипотетический это в какой-то мере облегчит задачу «Краснодару». Но это всё пока что на бумаге, а как получится на практике, мы увидим во время матча.