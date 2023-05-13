Бубнов назвал точный счёт матча «Зенит» - «Краснодар»

Бывший игрок сборной СССР и столичного «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» в 27-м туре Премьер-лиги.

«3:1. Для «Зенита» это будет матч-праздник. Игрокам и Семаку не хотелось бы получать золотые медали и трофей на фоне поражения. «Зенит», если сыграет в полную силу, обязательно победит», - цитирует Бубнова Sportbox.

Матч 27-го тура чемпионата России «Зенит» - «Краснодар» состоится сегодня, 13 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.