Бубнов дал прогноз на матч «Химки» - «Спартак»

В рамках 27-го тура Российской премьер-лиги подмосковные «Химки» на своем поле примут столичный «Спартак». Своим мнением по этому матчу поделился бывший защитник «красно-белых» Александр Бубнов.

«1:3. Хотя «Спартак» и проиграл «Зениту», шансы на второе место в РПЛ все еще довольно неплохие. При таких раскладах в матче с аутсайдером непременно нужно побеждать», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч между «Химками» и «Спартаком» состоится сегодня, 13 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Lveresult.ru.