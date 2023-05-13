Мостовой дал прогноз на матч «Химки» - «Спартак»

Экс-футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался о предстоящем поединке между подмосковными «Химками» и столичным «Спартаком».

«Фаворит - «Спартак». Ясно, что «Химки» будут цепляться, как делают всегда. А что еще они могут предложить? Только бороться, кусаться. Вижу победу «Спартака» по классу и мастерству», - приводятся слова Александра на страницах издания Sport24.

Матч «Химки» - «Спартак» состоится в субботу, 13 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. В преддверии этого поединка хозяева занимают предпоследнее место в турнирной таблице, а гости располагаются на четвертой строчке.